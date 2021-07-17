Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Toplantıda, Kanal İstanbul projesinde yer alan, yaban hayatını korumak ve yaban hayvanlarından kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için yapılacak olan ‘ekolojik köprü’ ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, muhalefetin projeye yönelik olumsuz söylemlerine karşı kurmaylarına Kanal İstanbul’un ne kadar çevreci bir proje olduğunun vatandaşa anlatılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

AK PARTİ ‘ÇEVREYE EN DUYARLI’ PARTİ

MYK toplantısında, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan bir sunum yaptı. Sunumda 5 bin kişinin katıldığı ankete yer verildi. Ankete göre, ‘Çevreye en duyarlı parti hangisi?’ sorusuna vatandaşların yüzde 38’i AK Parti, yüzde 20’i ise CHP cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 34’ü ise aynı soruyu ‘hiçbiri’ diye cevapladı. Muhalefetin otoyollara yönelik eleştirilerin de gündeme geldiği sunumda, otoyolların sadece ulaşımın rahatlamasını sağlamadığı, çevreye de katkısı olduğu, 90 milyon ton karbon salınımını engellediği belirtildi. Ayrıca, ‘ücretli poşet’ uygulamasının getirilmesiyle yüzde 90 oranında tasarruf sağlandığı da ifade edildi.

DİYARBAKIR DEĞERLENDİRMESİ: MİLLETİMİZİN DAVAMIZA TEVECCÜHÜNÜ GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Diyarbakır ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın, “Vatandaşlarımızla rûberû bir araya geldiğimizde, buluşmalar gerçekleştirdiğimizde milletimizin teveccühle davamıza yöneldiğini gördük” dediği ifade edildi. Erdoğan’ın ayrıca, kurmaylarına, “Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaksınız. Yaz dönemi geliyor, hepimiz sahaya ineceğiz. Tevazuuyla hareket edeceğiz” talimatını verdiği belirtildi.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile 3 yeni baraj yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir. Bu işin uzmanları, bilim adamları bu konu ile ilgili, depreme hiçbir etkisi olmayacağına dair zaten noktayı koydular" dedi. Bakan Karaismailoğlu, projeyle birlikte üç yeni barajın yapılacağını da belirterek, İstanbul’a daha fazla su rezervi kazandırılacağını söyledi.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak Türkiye Denizcilik Zirvesi “Tersane İstanbul”da başladı. Zirvenin açılış oturumunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’un deniz ticaretine katacağı katkılardan bahsederek “Kanal İstanbul Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak. Kanal İstanbul ile ile ulaşım sektöründe yeni bir çağın kapısını aralıyoruz” dedi.