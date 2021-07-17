Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden mevsim normallerinde seyreden hava durumu dolayısıyla uyarı geldi. 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aşırı sıcaklıkların güneş çarpmasına neden olabileceği duyuruldu.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 8 DERECE ÜSTÜNDE SICAKLIK YAŞANACAK

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı Meteoroloji son dakika: 13 Temmuz 2021 hava durumu raporu belli oldu. Tahminlere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, yurdun birçok kısmında ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.