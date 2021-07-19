Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Yunanistan ile çok büyük, çözümsüz meseleleri olduğuna inanmadığını belirten Altun “Ancak iki devlet arasındaki görüş ayrılıklarını tek başımıza bitiremeyiz. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, diyalog ve uluslararası mahkeme birbirinin alternatifi değildir. Bir kazan-kazan ilişkisi kurmak için diyalogdan başka yol yoktur. Oturup konuşuruz; anlaşamadığımız bir husus kalırsa bunu BM Şartı’nda kayıtlı bir mekanizmaya götürürüz. Yani bu iki unsur birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır” değerlendirmesinde bulundu. Altun, Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’de haklarını savunmaya çalıştığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Çok açıkça söylemek istiyorum: Ne Yunanistan’ın ne de bir başka komşumuzun haklarında gözümüz yoktur. Maalesef Türkiye konusunda Yunan kamuoyunun doğru yönlendirilmediğini düşünüyorum. Yunan medyasını yakından takip eden biriyim. Gazetelerde sürekli Türkiye’nin Yunanistan’ı işgal etmek üzere olduğunu okuyup, şaşırıyorum. Dolayısıyla genel görüş, her zaman gerçekleri yansıtmayabilir.

TEK FORMÜL İKİ DEVLET

Altun, Kıbrıs meselesi ile ilgili de “Bu ihtilafı çocuklarımıza miras bırakmak istemiyorsak, gerçekçi olmalıyız. En gerçekçi çözüm, KKTC’nin güney komşusu ile eşit haklara sahip olduğu, iki devletli çözümdür” dedi.

Yunanistan’da Covid-19 vakaları endişe verici boyutta Yunanistan’da turizm sezonunun açılmasının etkisiyle Covid-19 vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirilirken, Mikonos Adası’nda yeniden gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'na tepki Milli Savunma Bakanı Akar, Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.