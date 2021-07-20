Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da Hala Sultan Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Afganistan ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havalimanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" dedi.

İKİ BAYRAM BİR ARADA

Konuşmasına Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47. yılı ile Kurban Bayramı'nı aynı zamanda kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı bulduk. Ayrıca biliyorsunuz toplu açılışlarımız da var. Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız" dedi.

"Şimdi yeni bir dönem var" diyerek Afganistan konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Üç ana otorite bölgede görülüyor. NATO, Amerika ve Türkiye. Amerika şu an çekilme kararı verdi ama zaten 20 yıldır bizim tarafımızdan işletilen Kabil Havaalanı'nı bundan sonra da işletilmesini istediler.

ABD'YE ŞARTLARIMIZ VAR

Şu anda buna olumlu bakıyoruz ancak tabi Amerika'ya bazı şartlarımız var. Birincisi, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri ise, bu süreç içerisinde mali noktada ciddi sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Kabil Havalimanı'nın işletimini ele almayı düşünyoruz." dedi.

TALİBAN İLE SÜRECİ GÖRÜŞECEĞİZ

Taliban'ın rahatsızlıkları bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Nasıl ki Taliban ile ABD bazı görüşmeleri yaptıysa biz de bu süreci görüşeceğiz. Herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri rahatça yapması lazım. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğimizi düşünyorum." dedi.

Bakan Akar'dan Kabil Havaalanı açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesine yönelik açıklama yaptı. Akar, "Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil" dedi.

Mutabakat sağlandı: Biden'dan Türkiye'ye Kabil desteği Beyaz Saray tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığı ve Joe Biden'ın bu sürece destek vereceği açıklandı.