Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Tunus’taki darbe girişimine Türkiye’den tepki yağdı. Meclis Başkanı ve hükûmetten isimlerin yanı sıra muhalefet de gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Tepkilerden bazıları şöyle:

∂ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükûmetin azledilmesi endişe vericidir. Desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır.

∂ TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askerî/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır.

∂ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.

∂ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır.

∂ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Tunus’ta seçilmiş başbakanın görevden alınması ve parlamentonun yetkilerinin dondurulması, milli iradeye karşı yapılmış açık bir darbedir. Tunus'ta yaşanan bu antidemokratik girişimi kınıyorum. Tunus halkının iradesine ve demokrasiye sahip çıkacağına inanıyorum.

∂ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Âlâ: Tunus’ta millet iradesini, demokrasiyi, demokratik kurum ve kuralları askıya alan darbe teşebbüsü kabul edilemez.

∂ TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç: Tunus’ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir.

∂ TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Tunus’ta yaşananlar endişe verici. İçine girilen karanlık darbeci yoldan bir an önce dönülmesini ve sorunlara demokratik müzakereler ile çözüm aranmasını diliyorum. Darbe kötülüktür; kim yaparsa yapsın, nerde yapılırsa yapılsın.

Tunus'ta darbeye Prens Salman teşviki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın darbeden iki gün önce Tunus Cumhurbaşkanını arayıp darbe için teşvik ettiği öne sürüldü.

Tunus'ta darbe girişimi! Başbakan'ı görevden aldı Tunus Cumhurbaşkanı Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu belirterek Başbakan'ı görevden aldığını duyurdu. Bunun üzerine halk sokaklara döküldü.