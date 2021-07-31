Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğlen saatlerinde Kumbahçe üzerinde çıkan yangın devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan da helikopterle müdahale ediyor. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edecek boyuta ulaştı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bu arada alevlerin bölgedeki bir otele yaklaşması üzerine oteldeki müşteriler tahliye edildi. Yangında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Kumbahçe ve Umurca Bölgesi'ndeki evlerdeki vatandaşların bazıları dumandan etkilenmemek için bölgeden ayrıldı.

Alevlere teslim olan Bodrum’da ekiplerin yangınları söndürmek için mücadelesi devam ediyor.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın Son dakika haberine göre; Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Bodrum'da seferberlik! Söndürme çalışmalarına gemiler de katıldı Bodrum'da çıkan orman yangınını söndürmek için dört bir yandan müdahale ediliyor. Havadan helikopter, karadan da söndürme gemileri ile alevleri söndürmek için çaba sarf ediliyor.