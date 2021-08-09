Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 706’ncı gününde de sürüyor.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZI HDP GÖTÜRDÜ

Evlat nöbetindeki baba Şevket Bingöl, 2014’te İstanbul Arnavutköy’de ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için eyleme katıldığını söyledi. Bingöl “İki yıldır burada bekliyoruz, çocuğumuz sağ mı ölü mü, belli değil. Bu ailelerin ciğerini yaktılar, Allah da onların ciğerini yaksın. Onlar Kürtleri temsil ettiğini söylüyor, hangi Kürtleri! Siz Kandil’in temsilcisisiniz, Kürt temsilcisi olsaydınız buraya gelip PKK’dan çocuklarımızı isterdiniz. Bizim çocukları PKK dağdan gelip götürmedi, HDP götürdü, parayla Amerika’ya sattı, o parayla da kendi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar. Bizim çocuklarımız da dağda ölüyorlar” dedi.

GENÇLER HDP'YE KANMASIN

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, dört yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi. “Oğlum HDP tarafından PKK’ya verildi” diyen Elhaman, evladına kavuşmak istediğini belirtti. Elhaman “Dört yıldır evladıma hasret kaldım. Evladımı getirsinler. Gençler HDP’ye kanmasın. Oğlumu benden çalıp, götürdüler. Bir anne olarak evladımı istiyorum” dedi. Oğluna seslenen Elhaman “Oğlum güçlü bir devletimiz var. Kaç, gel” ifadelerini kullandı.

Hakkâri’den beş yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Aysel için gelen ağabey Savaş Turan da kardeşini HDP’den istediğini belirtti. Eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini dile getiren Turan “Kardeşim gelmeden buradan gitmeyeceğim. Kardeşim; beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Otuz ailenin çocuğu geldi. O mutluluğu, huzuru, sevinci ne olur bize de yaşat. Seni burada bekliyorum. Ne olur dön, gel” diye konuştu.

Evlat nöbetindeki 3 aile daha çocuklarına kavuştu Diyarbakır'da, evlatlarını PKK'dan kurtarmak üzere HDP il binası önünde eylem yapan 3 aile daha çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Evlat nöbeti sürüyor: HDP’ye ve CHP'ye hakkımızı helal etmiyoruz Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırılarak zorla dağa götürüldüğünü belirten ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Oğlu zorla dağa kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, "HDP ve CHP’ye hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.