PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen N.W.M. (33) isimli kadın teröristin Suriye’den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul’da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan teröristin Kocaeli ve İstanbul’daki farklı adreslerde saklandığı öğrenildi.
EVDE BASILDI
Ekipler tarafından N.W.M.’nin İzmit’te saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla N.W.M., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın tamamlanacak olan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bakan Akar açıkladı: 2021'de 1631 terörist ethisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Akar: “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi”
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Her yerde aranan terörist saklandığı evde yakalandı
PKK'nın silahlı terör örgütü YPJ'nin yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği öğrenilen kadın terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Kocaeli'de saklandığı evde yakalandı.
PKK silahlı terör örgütünün YPJ yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen N.W.M. (33) isimli kadın teröristin Suriye’den gelerek, yakalanmamak için Kocaeli ve İstanbul’da saklandığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, her yerde aranan teröristin Kocaeli ve İstanbul’daki farklı adreslerde saklandığı öğrenildi.
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