Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde yaşanan yağışlar yüzünden birçok alan zarar gördü. Vali Gürel, aşırı yağış sonrası yaşanan sorunlarının çözülmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

SAHAYA İNEREK VATANDAŞLARA SESLENDİ

Artan yağışlar sonrası Karabük’ün çoğu ilinde bölgesel sorunlar yaşandı. Yaşanan aksaklıkları bizzat sahada takip eden Vali Gürel, çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Geçtiğimiz gece başlayan yağış sonrası Eflani Merkez ve Kutluören ve Ovaçalış köylerimizde hayatı olumsuz yönde etkileyen su taşkınları yaşandı. Köy yollarımız etkilendi, Karataş, Hacışaban, Akçakese ve Ovaşeyhler köylerimizi Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış-Arnavut köprüsünde hasar oluştu, köprü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaz aylarında ani sağanak şeklinde yağan yağmurlar maalesef bu tür su baskınları ile köy yollarını etkiliyor. Yaşanan olay vatandaşların hayatını etkilediği gibi ekili, dikili alanlara zarar verebiliyor. AFAD, Tarım ve Orman, İl Özel İdare, DSİ tüm ekiplerimizle birlikte buradayız. En önemli tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Önümüzdeki günlerde de çalışmalar sürecek” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İncelemelerinin ardından Eflani Kaymakamı İbrahim Şenkon, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun’la bir araya gelerek toplantı yapan Gürel, çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ve vatandaşların en kısa sürede normal hayatlarına dönmeleri için çabaladıklarını ifade etti.

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