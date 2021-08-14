Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin söndürme görevini tamamlamasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum, Milas, Kavaklıdere, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde havadan incelemelerde bulundu.

"ŞEHRİMİZ ORMANLARININ YÜZDE 8'İNİ KAYBETTİ"

Yaptığı incelemelerinde ardından konuşan Başkan Gürün, “29 Temmuz’da başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınları bizden çok şey aldı. Havadan inceleme fırsatı bulduğum yangınların coğrafyamızda bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmiş. Yüzde 68 orman varlığına sahip şehrimiz bu zenginliğinin yüzde 8’ini kaybetti. Zamanı geri alamayız ama ormanlarımızı yeniden umutla yeşertebiliriz” dedi.

"HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gürün ayrıca “Yangın söndürmede aktif rol alan helikopterimiz görevini tamamladı. Bu hava aracının Muğla’ya getirilmesinde büyük rolü olan WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve katkı sunan diğer herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gürün, konuşmasının ardından görevini tamamlayarak yarın şehirden ayrılacak olan helikopterin mürettebatına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret TARSİM heyeti, yangın sebebiyle meydana gelen hasarları yerinde incelemek, üretici ile yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Mersin, Antalya ve Muğla’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla yangınlarında son durum Muğla’da 29 Temmuz günü başlayan ve bazı bölgelerde Aydın’a da sıçrayan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda zaman zaman 15’e kadar ulaşan yangın sayısının 5’e kadar düştüğü bu yangınlara da söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.