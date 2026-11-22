İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği COP31'in küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yaklaşımının uluslararası kamuoyuna aktarıldığını ifade etti.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31'in küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası olduğunu belirtti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COP31 kapsamında Antalya'da dünyanın dört bir yanından liderlerin, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade eden Duran, İletişim Başkanlığının da zirve boyunca çeşitli faaliyetler yürüttüğünü aktardı.

KÜRESEL FARKINDALIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI

İletişim Başkanlığının stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarının yanı sıra düzenlediği panel ve toplantılarla Türkiye'nin iklim vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktardığını belirten Duran, küresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunulduğunu bildirdi.

Duran, COP31'in ortak gelecek için verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesine ve uluslararası dayanışmayı güçlendirecek kalıcı sonuçların elde edilmesine vesile olmasını temenni ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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