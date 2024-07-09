80 yaşındaki kadının kahreden ölümü! Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 05:02 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 05:23 - Güncelleme:

Gümüşhane, Kaza, Kelkit, Haber

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Gümüşhane'de yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Emine Tok'a araba çarptı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.