80 yaşındaki kadının kahreden ölümü! Yolun karşısına geçmek isterken can verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gümüşhane'de yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Emine Tok'a araba çarptı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deredolu beldesinde yaşandı.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
Erzincan ilinden Kelkit istikametine doğru gitmekte olan Ercan K. (51) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Emine Tok'a çarptı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı