Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı projelerle toplumdaki bir çok konuya dikkat çeken ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa da yanan ormanların daha çabuk yeşermesi için fidan dikimine dikkat çekti.

KENDİNİ DİRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMDÜ

Eline aldığı kazma kürekle yol kenarındaki boş bir araziyi kazan Bahtiyar Keskin, fidan dikimine dikkat çekmek için kendini toprağa fidan gibi dikti. Toprağın içinde sadece Bahtiyar Keskin’i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

“HERKESİ FİDAN DİKMEYE DAVET EDİYORUM”

Vatandaşları fidan dikmeye teşvik etmek için böyle bir gösteriyi yaptığını belirten Keskin, “Çıkan yangınlarla ormanlarımız kül oldu. Yeşilimiz griye döndü. Ben de fidan dikimine teşvik etmek için kendimi toprağa gömerek dikkat çekmek istedim. Ne kadar çok fidan dikilirse ülkemiz o kadar yeşil ve güzel olur. Herkesi fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.

Kardeş ülkenin voleybolcularından Türkiye kampanyası: 120 bin fidan bağışladılar Türkiye’deki orman yangınlarının büyük ormanlık alanları küle çevirmesinin ardından Güney Kore Kadın Voleybol Milli Takımı Kaptanı Kim Yeon-koung’un yaptığı fidan bağışı çağrısı üzerine onbinlerce Koreli, 'dikiliagacimvar' sitesi üzerinden 120 binden fazla fidan bağışında bulundu.

İDDEF'ten 'Bir Fidan Bin Orman' projesi İDDEF, Antalya ve güney sahilleri başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgelerde 100 bin fidan dikme hedefiyle kampanya başlattı.

Fidan kampanyası çığ gibi büyüyor Aynı anda Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınları halkın yeşile duyarlılığını artırdı. Vatandaş ve şirketlerin TEMA ve Orman Bakanlığına destek için başlattığı kampanyalar çığ gibi büyüdü ve iki günde sayısı milyonları bulan fidan bağışı yapıldı.