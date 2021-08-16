Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Datça Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimat ile Datça ilçesinden tekne ile yasa dışı yollarla Kos Adasına kaçmaya çalışan FETÖ – PYD terör örgütü üyesi eski polisler yakalandı.

YAKIN TAKİBE ALINDILAR

Uzun süredir sahadan aldıkları bilgilerle bir grup FETÖ – PYD terör örgütü üyelerinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Ekipler tarafından takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye bindiler.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen eski Emniyet Müdürleri FETÖ PDY’den mahkum olmuş O.K., M.Y., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. gözaltına alındı. Aynı zamanda teknede bulunan komiser yardımcıları M.H.İ VE M.Ş’de yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısı O.E.S. ile gemi kaptanı B.T. de gözaltına alındılar. Muğla KOM Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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