Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Taliban’ın Afganistan’daki saldırılarını görüşmek üzere bir araya geldiler. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Afganistan’daki son gelişmelerinin ardından bir değerlendirme toplantısı için AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü durumu görüşmeye davet ettiğini belirtti.

“İNSAN HAKLARI ÖNCELİĞİMİZ”

Toplantıda Borrell, "Afganistan'daki kötüleşen insani durumu ele almak için” AB'nin Afgan halkına yardım sağlamaya devam edeceğini aktararak, "Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümetiyle işbirliği ancak barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm ile kadınların hakları da dahil olmak üzere, temel insani haklara saygı duyulduğu müddetçe mümkün olacaktır" dedi.

Tüm devletleri ihtiyaç sahibi insanlara yardıma etmesi gerektiğini belirten Borrell, AB'nin Taliban'ı her koşulda uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere uymaya çağırdığını aktardı.

“ÖNCELİĞİMİZ AB VATANDAŞLARI VE AB İÇİN ÇALIŞAN AFGAN PERSONELLER”

Tahliyeler hakkında da bilgi veren Borrell , "AB, artan mülteci ve göçmen akışından kaynaklanacak yığılma ve olumsuzluklarla baş etmek için Afganistan'ın komşularını da destekleyecektir" ifadelerini kullanarak, önceliğin AB vatandaşlarını ve AB için çalışan Afgan personellerin Kabil'den tahliye edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

“TALİBANLA EN KISA SÜREDE İLETİŞİME GEÇİLECEK”

Borell, "Kabildeki yetkililerle temasa geçilmesi gerektiğini" belirterek, yaklaşık 400 AB vatandaşı, personeli ve ailelerinin Taliban ile konuşmadan havaalanına götürmenin zor olacağını açıkladı. Borrell, Brüksel'in tahliyeler konusunda Taliban ile en kısa sürede iletişime geçeceğini belirtti.

“TALİBAN’I ONAYLAMIYORUZ”

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, bir muhabirin AB ve ABD'nin neden yıllarca aynı hatayı yapmaya devam ettiklerini sorması üzerine, "Taliban'ı tanıdığımızı henüz söylemedim" diyerek, "Taliban'ı tanıdığımızı ve yapmaya çalıştıklarını kabul ettiğimizi söyledim. Afganistan'dan çekilen AB değildi, ABD güçleriydi. Avrupa Birliği olarak insan haklarının korunması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ÇÖZÜM ARANMALI

Toplantının ardından yayınlanan Dışişleri Bakanlarının ortak bildirisinde ise, Afganistan'ın yol ayrımında olduğu, vatandaşlarının güvenliği, refahı, siyasi ve insani haklarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehlikede olduğu belirtildi. Bildiride, "Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakere süreci, bölgede güvenliği ve barış içinde bir arada yaşamayı garanti edecek bir çözüme ulaşmak için en iyi şansı sundu. AB, Afganistan'daki tüm tarafları verilen tüm taahhütlere saygı duymaya ve kalıcı bir siyasi çözümü daha da ileriye götürmeye çağırıyor" ifadeleri yer aldı.

“GÜVELİK SAĞLANMALI”

Bildire, "Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, tüm insanların haklarının korunması ve kadınların desteklenmesi gerektiği" belirtilerek, dışişleri bakanlarının, Afganistan'daki tüm AB vatandaşlarının yanı sıra AB ve üye devletler için çalışan yerel personelinin de emniyet ve güvenliğinin son derece önemli olduğunu vurguladıkları aktarıldı. Üye devletler arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde, personelin ve muhtaç durumdaki ailelerinin Afganistan'dan devam eden tahliyesi de dahil olmak üzere, güvenliklerini sağlamak için mümkün olan her türlü çabanın gösterildiği ifade edilen bildiride, güvenlikleri tehlikede olanlara özel ilgi gösterileceği aktarıldı.



“ŞİDDET DURMALI”

Bildiride AB Dışişleri Bakanları, Afganistan genelinde tüm şiddetin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak güvenliğin, sivil düzenin, haysiyet ve mülkün korunmasına da saygı gösterilmesine yönelik çağrıda bulundu.





“TEMEL ÇÖZÜM HUKUKTUR”

Bildiride, AB'nin Afganistan genelinde ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimalleri ile ilgili raporlar hakkında derin endişelerin duyulması üzerine, "Kapsamlı ve kapsayıcı bir siyasi çözümün zorla değil, demokrasi ve hukukun üstünlüğü yoluyla oluşturulması gerektiği" belirtildi. Bildiride ayrıca, AB'nin Afgan halkına, ülkedeki demokrasiye, iyi yönetime, insan haklarına, sosyal ve ekonomik kalkınmaya desteğini sürdürmeyi amaçladığı belirtilerek, AB’nin Afgan topraklarının uluslararası terörist gruplar tarafından kullanılmasının önlenmesini benimsediği ifade edildi.

Afganistan'da hayat normale dönüyor Genel af ilan edildi, kadınların özgürlük alanı genişletildi. Ankara, ilk intiba için 'Olumlu' dedi.

Taliban: "Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenleyerek, “Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” dedi.

NATO Sekreteri Jens Stoltenberg’den Afganistan açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan’daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.