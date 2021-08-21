Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nden saat 10.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü ile beraberinde çektiği ‘Iman’ adlı savaş gemisi saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

MARMARA DENİZİ’NE DOĞRU YOL ALDI

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkörü ile savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale’den geçti Rus donanmasına ait 908 bordo numaralı Admiral Zakharin savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti Rus donanmasına ait güdümlü füze destroyeri Çanakkale Boğazı’ndan geçti.