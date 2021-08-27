Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Basın mensuplarına Yargıtay’ın İncek’teki yeni binasını tanıtan Başkan Akarca, sosyal medya alanının başıboş bırakıldığını belirterek şunları kaydetti:

Bu konuda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kesin. Herkesin haysiyetiyle, toplumun sinir uçlarıyla oynayıp ondan sonra da çatışmacı bir ortama sürüklemeye hiçbir devlet izin veremez. Hiçbir hukuk sistemi izin vermez buna. Örnekleri var. Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış. Daha ağır cezalar söz konusu değil. Buralarda bir yanlış anlama var. Özellikle sahte hesapları kullananlarla ilgili bir düzenleme. Her dileyen, istediği gibi sahte hesap açıyor ve bunun bilgisini sosyal medya kuruluşundan alamıyorsunuz. Bilgi vermiyor. Kimin bu hesabı açtığını bilmemiz lazım. Bu alanın başıboş bırakılmaması lazım. Yoksa burada cezaların artırılması söz konusu değil. Özelikle sahte hesaplarla ilgili bir düzenleme. Yasal bir boşluk var burada. Boşluğu dolduracak bir düzenleme lazım.

Yoksa hesabı belli olan kişilerle ilgili savcılarımız yasal işlemi yapıyor. Gerekli tazminat davaları, ceza davaları açılıyor.

YARGITAY'A DEV TESİS

İncek’te Anayasa Mahkemesinin hemen yanına inşa edilen Yargıtay’ın yeni hizmet binası, yaklaşık 27 futbol sahasına eşit olan 191 bin metrekarelik alana sahip. Komplekste 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hâkimi odası, 744 tetkik hâkimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo bulunuyor.

Sosyal medyaya çekidüzen! Yalan habere 5 yıl hapis BTK ya da RTÜK’te Sosyal Medya Başkanlığı kurulacak. Sosyal medyadan hakarete 2 yıl, yalan haber yayana da 5 yıl hapis yolda...