Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş başlık altındaki genelgeye göre okul servislerinde mutlaka maske kullanılacak. Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Herkes aynı yere oturacak. Her servis turu tamamlandıktan sonra, araç içi dezenfekte edilecek. Servis şoför ve rehber personeline trafik güvenliği eğitimi verilecek. ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ Okul Geçidi Görevlisi belirlenecek. Bütün okul geçidi görevlilerine, kırmızı düdük verilecek. Bu kişilerin Trafik Kural İhlali Tespit/İhbar tutanakları, trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülecek. Okul servis araçlarına yönelik denetimler kesintisiz yapılacak.

ARAÇLARA TAKİP SİSTEMİ ŞART

Okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde ekip/personel görevlendirilecek. Yayalara geçiş önceliği vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacak. Okul servis araçlarında ön ve arka alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemiyle geri vites lambaları ve sesli ikaz sistemleri olacak. Araçlarda en az otuz gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Şoför araçta sigara içmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yerlerde azami hız sınırının saatte 30 kilometre olacak. Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliğinin kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Diğer okullarda ise KGYS’ye entegre olma şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak okul güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak.

Okul servisi ücretlerinde 'kademeli normalleşme tarifesi' uygulanacak Salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı.

Okul servisinde yeni dönem Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü 3 Eylül tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri için mesleki yeterlilik belgesi almak mecburi olacak. Belgesi olmayan servis şoförlerine 950 lira ceza kesilecek.