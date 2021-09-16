Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi’nde tarihi eser ticareti yapılacağı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Operasyon için Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri birlikte çalıştı. Gerçekleşen operasyonda bir tarihi eseri yurt dışına yasa dışı yollarla 750 bin dolara satmaya çalışan 8 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜK LAHDİN ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede tarihi eserin Milattan Sonra 3. yüzyıl Roma Dönemi'ne ait Nadir Taşınmaz Kültür Varlığı niteliğinde olan ve Antik Dönem ölü gömme adetlerini ortaya koyan kül kutusu (Ostotek) olduğu tespit edildi. "Küçük lahit" olarak da adlandırılan tarihi eser Selçuk Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Amasya’da tarihi eser operasyonu: 312 tarihi eser ele geçirildi Amasya’da jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 adet obje ele geçirildi.