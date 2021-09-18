Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

TARAFLI, VİZYONSUZ VE GERÇEKLERDEN KOPUK

Sözcü Tanju Bilgiç açıklamasında 17 Eylül'de Atina'da yapılan zirve sonucunda yayınlanan ortak bildirinin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve düzensiz göç konularında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk olduğunu belirterek, "Sözkonusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.