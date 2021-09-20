Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İnsanlık son 2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geiyor. Eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda zorluklar yaşanıyor. Bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Aşıya erişim arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini yitirecektir. Kovid-19 salgını küresel sistemdeki eşitsizlikleri açık ve net şekilde ortaya koymuştur.

Hastaların ilgisizlikten öldüüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Hala ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı konusuna ilişkin, "Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...