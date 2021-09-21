Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, iki doz ve tam doz aşı oranlarının arttıkça salgına karşı başarının artacağını belirtirken, 18 yaş ve üstü vatandaşların en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50’yi geçtiğini açıkladı.

20 Eylül 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca'nın geçen hafta duyurduğu yeni koronavirüs tablosu bugün açıklandı. Tabloda düşük riskli kategorideki illerin sınıflandırıldığı 'mavi' renkte, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Muğla, Eskişehir, Amasya ve Ordu yer aldı.

Polonya'da koronavirüs aşısının 3. dozu onaylandı Polonya'da Bilim Kurulu, korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozu için onay verirken, 3. dozun sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara uygulanacağı duyuruldu.