Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 22 Eylül Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 test yapılırken 28 bin 168 vaka belirlendi. Koronavirüsten 242 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 23 bin 96 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Günlük tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım." ifadelerini kullandı.

3 İL DAHA TURUNCU KATEGORİDE

Yeni aşılama risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Hakkari, Van ve Bayburt turuncu kategoriye yükseldi.

22 Eylül koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama risk haritasında 2. doz oranlarına değinen Bakan Koca, "Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan kırmızı kategoride yer alan Hakkari, Van ve Bayburt turuncu kategoriye yükseldi.

21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sosyal ortam uyarısı yaparak, Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun ifadelerini kullandı.