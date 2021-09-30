Türkiye Gazetesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarını onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine konulmuştu. Çevik Bir’in, demans hastalığı sebebiyle cezaevinde kalamayacağını iddia ederek tahliye edilmesi için yaptığı başvuru sebebiyle bir süredir tetkikleri yapılıyordu. Demans hastalığı konusunda adli tıp uzmanlığı sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda olduğu için Çevik Bir’in buraya sevk edilmesine karar verilmişti. Dün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürülen Bir, burada sağlık kurulunun karşısına çıkarıldı. Yapılan işlemlerinin ardından Çevik Bir, yeniden cezaevine gönderildi.

28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.

28 Şubat davasında yeni gelişme Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasının sanık avukatlarının itirazı üzerine dava dosyalarını yerel mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinden incelemek için istedi.

28 Şubat davası: Emekli generaller cezaevinde 28 Şubat davasında alınan müebbet hapis cezası kararları Yargıtay tarafından onandı. Hükmün kesinleşmesinin ardından davada yargılanan 14 sanık hakkında infaz süreci başlatıldı. Emekli Orgeneraller Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen generallerin rütbeleri de sökülecek.