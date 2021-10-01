Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllü Körfezi Papaz Adası açıklarında ilerleyen Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili uzaklıkta bulunan açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400-500 gram arasında değişen yaklaşık 1 milyon balık çarpışmanın etkisiyle parçalanan havuzlardan denize kaçtı.

ARIZA YAPAN GEMİYİ DALGIÇLAR KURTARDI

Geminin balık havuzuna çarptığı kazada 3 çipura havuzu hasar gördü. Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kaza sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu arada, havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

Muğla'da iki araç çarpıştı, ölü ve yaralı var Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var.