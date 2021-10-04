Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.
Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.
Mete Gazoz, Emine Erdoğan'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz'u ağırladı.
Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii'nin bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.