Türkiye Gazetesi

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, depo olarak kullanılan bir iş yerinin uyuşturucunun merkezi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON DEĞERİNDE

Narkotik polisi, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Kokuya duyarlı dedektör köpek ‘Layka’nın da katıldığı baskında, köpeğin kömür çuvallarının bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine yapılan aramada 40 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

100 BİN KİŞİYİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Adreste bulunan B.D. ile C.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen 40 kilo 930 gram metamfetaminin kentte bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olmakla birlikte, yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık olarak 100 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ile C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu Adana’da şafak vakti 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da 'Yeditepe Huzur' uygulaması! Narkotik köpekleri araçları didik didik aradı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları aradı.