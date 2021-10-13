Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Adalet Bakanlığının 2019’da açtığı ara buluculuk sınavındaki üç sorunun mahkeme tarafından iptal edilmesiyle, bazı milletvekilleri sınavdan iki yıl sonra baraj puanı aşarak ara bulucu olmaya hak kazandı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2019’da ara buluculuk sınavı açmış ve yaklaşık 30 bin kişi bu sınava girmişti. Çoğu hukukçu olan 200 milletvekili de bu sınava katılmış ancak hiçbiri barajı geçememişti. Vekillerin büyük bölümü, o dönemde Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığının verdiği eğitimlere de katılmıştı. Ancak hiçbir milletvekili 91 puan olan barajı geçemediği için sınavda elenmişlerdi. Sınava giren 6 bin 271 kişi ise başarılı olup, ara buluculuk hakkı kazanmıştı. Bu gelişmelerden sonra Ankara Barosu, sınavda yer alan bazı soruların cevaplarının hatalı olduğu iddiasıyla Ankara 9’uncu İdare Mahkemesine dava açtı. Mahkeme başvuruyu haklı bularak iki yıl sonra üç sorunun iptaline karar verdi. Üç sorunun iptal kararı ile birlikte, 2019 yılında 91 olan baraj puanı da 88’e çekilmiş oldu.

VEKİLLERE SÜRPRİZ OLDU

Mahkemenin soru iptali kararından sonra, yaklaşık 5 bin kişinin daha ara buluculuğa hak kazandığı belirtildi. 2019 yılında sınava girip kıl payı barajı geçemeyen ve milletvekilleri arasında 90 puanla en yüksek puanı alan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, mahkemenin kararından sonra iki yıl sonra ara buluculuk sınavını kazanmış oldu. 88 ve üstü puan alanlardan AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de ara buluculuk hakkı kazandı.

2019 yılında Adalet Bakanlığı Ara Buluculuk Daire Başkanlığı görevini yürüten Hakan Öztatar da 88 puan almasına rağmen sınavı kazanamamıştı. Mahkemenin soru iptali kararından sonra şu anda Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Öztatar ara buluculuk yapma hakkı elde etti.

AİHM’nin bile çözemediği davayı ara bulucu çözdü Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara buluculuk uygulaması, AİHM’ye gitmesine rağmen 22 yıldır çözülemeyen miras davalarının sonuçlanmasını sağladı.

Önce ara bulucu devreye girecek Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.