Türkiye Gazetesi

Şehrin tarihi limanı dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ile kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren ve aynı zamanda 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ikinci yolcu gemisini ağırlıyor.

İKİNCİ YOLCU GEMİSİ AĞIRLANDI

Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisinden iki hafta sonra ikinci yolcu gemisini ağırladı. Yunanistan’dan hareket eden Viking Sky, bugün 500 yolcusuyla Galataport İstanbul limanına yanaştı.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Galataport İstanbul’a gelen Viking Sky’ın yolcuları ve mürettebatı, gemi içerisinde bulunan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bir laboratuvarda gerekli antijen testlerine ve ateş ölçümlerine tabi tutularak seyahat ediyor.

2 GÜN KALACAK

1 Ekim’de Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı gemiden sonra Galataport İstanbul’a demirleyen ikinci yolcu gemisi olan Viking Sky, İstanbul’da iki gün kalacak.

18 EKİM’DE HAREKET EDECEK

Hayran bırakan tarihi yarımada manzarasıyla şehre giriş yapan yolcuların gemiden ayrılmasının ardından gemi 18 Ekim’de gemi yolculuklarına İstanbul’dan başlayacak yeni yolcuları ile tekrar Kuşadası üzerinden Yunanistan’a gitmek üzere limandan ayrılacak.

İki yıl sonra İstanbul'a gelen ilk yolcu gemisi Galataport İstanbul'da! İstanbul’a iki yıl aranın ardından gelen ilk yolcu gemisi İstanbul’da dünyanın tek yer altı kruvaziyer olan SeaDream II Galataport’ta kalacak. SeaDream II Galataport İstanbul'dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile 2 Ekim tarihinde bir sonraki rotasına geçecek.

Galataport İstanbul'da inşaat faaliyetleri geçici olarak durduruldu Galataport İstanbul şantiyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir azaltarak devam eden inşaat faaliyetlerinin, bu günden geçerli olmak üzere geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Galataport İstanbul için geri sayım başladı Galataport Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildei. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge proje, 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak.