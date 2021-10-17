Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, muhalefet partilerine sert sözlerle yüklendi.

Soylu “İçeride CHP'nin, düşük seviye laf cambazlıklarına takılırsak, HDP'nin savurduğu boş tehditlere, kibirli söylemlerine laf yetiştirmeye, göç üzerinden fitne üretmeye çalışan, ekranlarda her akşam başka bir yalan pazarlayanlarla uğraşırsak, hem 2023 hedeflerimize, hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve bu milletin 19 yıllık emeğine yazık ederiz" dedi.

“HPD DE PKK DA BİTİKTİR”

Bölgede yıllarca çok acıların çekildiğini, çok bedellerin ödendiğini kaydeden Soylu “Bu milleti 40 yıldır PKK ile oyalayanlara ve hala utanmadan sıkılmadan İmralı'yı adres gösterenlere karşı, 'HDP artık bitik bir partidir, PKK artık bitik bir örgüttür. Artık biz işimize bakacağız, HDP'nin de PKK'nın da kirli fantezilerine evlatlarımızı kurban vermeyeceğiz. Evlatlarımızı doktor yapmaya, mühendis yapmaya bakacağız' diye haykırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİN EFENDİSİ VAR”

Bakan Süleyman Soylu, terörün ileriye daha güçlü adımlar atılmasını engellediğine dikkat çekerek “Bize bazen dudak büküyorlar, 'Sürekli vesayet diyorsunuz, nerede bu vesayet' diyorlar. İşte vesayet buradadır. Türkiye'nin 27 Mayıs'tan sonra ayağına vurulan prangadadır. AK Parti’nin 2002’de kırmaya başladığı, FETÖ ve PKK ile beraber kırıp attığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile birlikte de tarihe gömdüğü vesayet budur. Bugün birilerinin iktidar hesabıyla, oy hesabıyla geri getirmek istediği sistem, aslında bu vesayetin ta kendisidir. Bunun müstevlileri de bu vesayete yaslanıp onun sahiplerine sadakatle hizmet edip yükselmenin hevesindedir. Bunların her birinin bir efendisi vardır. Kimisinin efendisi Kandil'dir, kimisinin Pensilvanya'dır, kimisinin de kayıtsız şartsız taptıkları, kendilerine pusula belledikleri Batı'dır" diye konuştu.

“PARLAMENTER SİSTEM ÇAĞRILARI, TEK PARTİ DÖNEMİNİ AŞEREN BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR”

Soylu, parlamenter sistem çağrılarına ise "Lafı eğip büken biri değilim. Açıkça söylüyorum. Bugünün parlamenter sistem çağrıları, tek parti dönemini aşeren bir zihniyetin ürünüdür. Buradan, Tunceli'den CHP'ye sesleniyorum. Bürokratı, memuru, polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bunun çağrısını yapan genel başkanınızı kınamalısınız. Türkiye'yi eski günlerine döndürmemelisiniz. Bu ülkede iktidar olmanın tek yolu sandıktır, onun da tek yolu milletin gönlüne girmektir, milleti tehdit etmek değildir" şeklinde cevap verdi.

“YASİN BÖRÜ DURURKEN DEMİRTAŞ’IN EŞİNE ÜZÜLMEYİZ”

"Birilerinin efendisi FETÖ olabilir, birilerinin efendisi PKK olabilir, birilerinin efendisi Batı olabilir. Bizim efendimiz millettir, millettir ve millettir" diyen Soylu, şöyle devam etti:

Bunların bir sıkıntıları var, sıkıntıları belli. HDP’yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar. Yer bulamıyorlar, atsalar atılmaz, satsalar satılmaz. Ne yardan ne serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar, millet kabul etmiyor. 'İmralı adrestir' diyorlar, millet kabul etmiyor. Demirtaş’ın eşini 6-8 Ekim'de ekranlara çıkarıp acımamızı istiyorlar olmuyor. Kusura bakmasınlar, Yasin Börü’nün anne babası dururken, Necmettin öğretmenin annesi babası dururken, bizim o türküleri çağıran güzel kızımızın annesi babası dururken, Demirtaş’ın eşine üzülemeyiz. Bir evladımızın saçının telinin bile hesabını sormadan, ne PKK’nın ne de onun sözcülüğünü yapanların yakasını bırakamayız. Biz Aybüke’nin türkülerini unutamayız.

"MUHALEFETE GÖRE TERÖRİSTLER DOĞRU SÖYLÜYOR"

Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz, sesi İYİ Partiden geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz, sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı, sesi CHP'den geldi. Tweet atıp demişler ki 'Doğruyu söyleyenleri değil, hırsızları yakalayacaksın, 3600’ü alacaksın.' Maşallah, yılların terör örgütü, kiralık katil suikast örgütü, savcı Selim Kiraz’ı şehit eden terörist örgütü 'doğru söyleyenler' olmuş, biz yanlış olmuşuz. Ne güzel siyaset. Bir de üstüne güya da rüşvet teklif etmiş, 3600’ü alacaksın demiş. Yani diyor ki 'biz sana 3600’ü vadediyoruz, sen onu al, bizim adamlara dokunma.' Buna yapılacak tek yorum vardır. Bu yüzsüzlüktür Türkiye'ye ve Türk polis teşkilatına hakarettir.

"(MERAL AKŞENER) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEDEN 8 AY SÜRDÜ?"

95 yıldır parlamenter sistemle yönetildik, Allah aşkına söyleyin, darbelerden başka ne kerametini gördük? Koalisyonları mı bitirdi, hayır. Terörü mü bitirdi, hayır. Darbeleri mi engelledi, hayır. Neyi çözdü? 'Başbakan olacağım' diyen hanımefendiye bir sorun bakalım, İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürebilmiş? 'PKK’nın siyasi kolu HDP meşrudur' diyen hanımefendiye sorun bakalım, İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü.

Bakan Soylu'dan 'siyasi cinayet' tepkisi: Böyle bir istihbarat yok, yapılan FETÖ taktiğidir Yargıya taşınan 'siyasi cinayet' iddiası için net konuşan Bakan Soylu, 2016 yılında Kılıçdaroğlu'nun aynı siyasi seri cinayetler ifadesini kullandığını aktararak "Acaba bu bir şifre midir? 2016 Mart’tan sonra ne oldu?" dedi.

Bakan Soylu: Hainlerin tepesine çöktük Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek “Girilemeyen ne kadar bölge varsa, karanlık dağlar da dâhil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık” dedi.