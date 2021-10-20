Türkiye Gazetesi

Ankara, art arda 3 kez yaşanan patlama ile dehşeti yaşadı. Söz konusu patlamanın Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesi'nde gerçekleştiği öğrenildi. Yerleşkede patlama sonrasında yangının çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralı ya da can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı. Gelişmelere ilişkin duyuru yapan MTA yetkilileri, yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MTA: "Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır."

ANKARA VALİLİĞİ PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ankara Valiliği:"MTA Genel Müdürlüğü Yerleşkesindeki doğal gaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır."

Bursa'da bir fabrikada patlama oldu, ölü ve yaralılar var Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal plastik ham madde fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.