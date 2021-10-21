Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Ekim 2021 Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 362 bin 213 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,04 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,71 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 807 bin 774’e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"1. VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Durum değerlendirmesi, 1. Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor” dedi.

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