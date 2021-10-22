Türkiye Gazetesi

Bazı basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan ve Diyanet'e dayandırılan "baldız fetvası" haberlerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cevap geldi. Bahsi geçen haberlerin gerçeklikten uzak bir biçimde çarpıtılarak algı oluşturmak üzerine hazırlandığı söylenen açıklamada, söz konusu çabanın insanlık dışı bir davranış olduğunun altı çizildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması toplumsal felakettir" açıklamasında bulundu.

İFADELER GERÇEK BAĞLAMINDAN KOPARILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, birtakım medya mecralarında, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"ZİNA ALLAH'IN AÇIKÇA HARAM KILDIĞI ÇİRKİN BİR FİİLDİR"

Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır."

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