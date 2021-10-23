Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede korona virüs salgının yeni dalgasında en yüksek seviye ulaşıldığı için 30 Ekim-7 Kasım arasında çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde rtatil ilan etti. Moskova yönetiminin aldığı karar, Rus turistlerin gözde tatil merkezi Türkiye’ye gelen turist sayısına etki etti.

TURİST SAYISINDA YÜZDE 300 ARTIŞ YAŞANDI

Rus basınında yer alan haberler göre Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen Rus turist sayısının arttığı kaydedildi. Turizm operatörlerinin verilerini aktaran İzvestiya gazetesi, Rusya'dan Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin sayısında yüzde 300 artış yaşandığını yazdı. Antalya, Rus turistlerin tatilini geçirdiği şehirlerin başında geliyor.

23 EKİM’DEN İTİBAREN BAŞLAYABİLİR

Bu arada Putin, bölge yönetimlerinin söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren alabileceğini söyledi. Rus lider, vatandaşlara "kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme" çağrısında bulundu.

İsrail aşısı tam olan turistleri ülkesine alacak İsrail yönetimi 1 Kasım'dan itibaren koronavirüs aşılarını tamamlayan ya da hastalığı atlatan turistlerin ülkeye girişine izin verecek.