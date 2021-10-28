Türkiye Gazetesi

Havza ilçesi Bekdiğin Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde ikamet ettiği, evli olduğu öğrenildi. Şehidin anne ve babası Şehri ve Recep Çalışkan ile eşi Dilek Çalışkan acı haberi aldığında gözyaşlarına boğuldu.

Askeri ve mülki erkan şehidin İlyasköy’deki evine gelerek aileye taziyelerini iletti.

EŞİNİN 2 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şehidin eşi Dilek Çalışkan’ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin bu akşam Hakkari’de düzenlenecek tören sonrası naaşının yarın Amasya Merzifon Havaalanı’na getirileceği, akabinde cenazesinin Havza ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

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