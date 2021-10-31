Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kapalıçarşı'daki yenileme çalışmalarını inceledi. Başkan Turan, Kapalıçarşı'da, beden duvarlarının depreme karşı güçlendirilmesi, altyapının, sokakların düzenlenmesi, vitrin cephelerinin uygun hâle getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına ilişkin çalışma yapıldığını söyledi.

ORJİNALİNE UYGUN

Turan, Kapalıçarşı'da 1894 Depremi'nden sonraki en kapsamlı çalışmanın yapıldığını belirterek "Tam 1 yıldır burada çalışma yapıyoruz. Bundan önceki çalışmamız herkesin takip ettiği çatıda yapıldı. Önce çatının düzenlenmesi gerekiyordu. Şu anda 100-150 yıllık en kapsamlı çalışma yapılıyor. Taban döşemesi 17 bin metrekare. Canlı bir çarşı burası. İçinde binlerce dükkan var. Akşamları çalışmak kaydıyla 17 bin metrekarelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının bütün sokaklarındaki bütün kalem işleri ki bunların tamamı orijinaline uygun olarak yapılıyor" dedi.

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ İSTANBUL'UN TİCARETİNE YÖN VERECEK"

Turan, Kapalıçarşı'nın İstanbul'un en büyük değerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek "Hem geçmişte hem de günümüzde ticaretin en önemli merkezlerinden biri burası. Bütün elektrik aksamı olarak görülen kabloların tamamı kaldırılacak, sistemin tamamı kanalların içine alınacak. Işıklandırmalar düzenlenecek. Kapalıçarşı geçmişte olduğu gibi yüzyıllarca İstanbul ticaretine yön verecek. Çalışmalar tam 1 yıldır devam ediyor. 2 yıl olarak planlanmıştı. Müteahhit firmaya da teşekkür ediyorum. Esnaf da başından beri fedakârlık yapıyor. Bitişi 6 ay geriye çektik. Zaten son 3 ay sadece kalem işi çalışmaları kalacak. Çarşı bitince inşallah yüz akı şeklinde açılacak" ifadelerini kulllandı.

Kapalıçarşı'da yaklaşık 4 bin dükkân, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer alıyor.

Günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı: Kapalıçarşı'ya 'altın' etki Pandemi sürecinde ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler yaşanan Kapalıçarşı, altın fiyatlarının artmasıyla yeniden hareketlendi. Alım-satım için Kapalıçarşı'yı tercih eden vatandaşlar tarihi çarşıda hareketliliğe neden oldu.

Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş: "Gerekli takviyeler yapılarak Kapalıçarşı depreme çok dayanıklı hale getirilecek. Deprem riskini de göz önünde bulundurarak statik güçlendirmeyi Kapalıçarşı'da Fesçiler Kapısı'ndan bu ay başlattık" dedi.