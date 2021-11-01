Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde yer alan sitedeki evinde ölü halde bulundu.

BÖCEK İLACI İÇEREK İNTİHAR ETTİ

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı olan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bırakarak hayata gözlerini yumdu. Erbahar'ın böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

Geleceğin bilim adamları TÜBİTAK'ta yetişecek TÜBİTAK Fen Lisesinde ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor.