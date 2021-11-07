Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre nüfusa oranla vakalar İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük ise 534,04 ile yine zirvede yer aldı. Bakan Koca, 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 şehride şöyle sıraladı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
6 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2021 Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 474 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
Aşı olanlara neden koronavirüs bulaşıyor? Uzmanlar cevapladı Dünyada 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 pandemisiyle mücadele etmenin en etkili yolu aşı. Ancak tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan kişiler de yok değil. İnsanların aklını şüpheye düşüren bu durumla ilgili İsrailli bilim insanları bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre tam olarak aşılanmasına rağmen Covid-19’a yakalanan kişilerin antikor düzeyinin düşük olduğu gözlemlendi. Çığır açan Covid-19 vakaları olarak adlandırılan bu grubun hastalığı hafif atlattığı kaydedildi.
Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vakalarının yer aldığı haritayı açıkladı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Karabük oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre nüfusa oranla vakalar İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük ise 534,04 ile yine zirvede yer aldı. Bakan Koca, 23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 şehride şöyle sıraladı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
Etiketler : fahrettin koca,koronavirüs,covid 19,vaka,