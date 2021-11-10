Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi’nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen çökme arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 9 saat sürdü. AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK’lardan oluşan 447 personel görev yerlerine geri döndü.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleri enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına ara verilirken yürütülen soruşturma kapsamında enkazdan da numune aldı. Enkaz nedeniyle trafiğe kapatılan caddede temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlarken bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İZİNSİZ TADİLAT YAPTIRDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İki katlı binada meydana gelen çökmenin nedeni olarak izinsiz tadilat yapıldığı ortaya çıkmıştı. Malatya Valiliği, olayla ilgili hemen soruşturma başlatmış, enkazdan hafif yaralı olarak çıkarılan iş yeri işletmecisi H.D., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise başlatılan soruşturma kapsamında, 1'i iş yeri sahibi toplam 4 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı Malatya’da henüz belirleyemeyen bir nedenle bina çöktü. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazın altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Valilik hastaneye kaldırılan yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, müdahalesi sürenlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kayıp bilgisinin ulaşmadığını açıkladı.