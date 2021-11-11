İstanbul Ataşehir'e bağlı Barbaros Mahallesi'nde samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vahşice katledilen Cengiz'in cansız bedeni bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Yenimahalle ilçesinde bulunan Yahyalar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cengiz'in cansız bedeni defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç mimarı son yolcuğuna uğurlamak için gelen yakınlarının acılı halleri ise yürekleri dağladı. Kızını kaybetmenin acısına dayanamayan anne Reyhan Cengiz, sinir krizi geçirdi. Acılı anneye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken, Cengiz nişanlısı Mahir Mızrak ise suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek feryat etti.
Genç mimarı samuray kılıcıyla öldüren zanlı tutuklandı İstanbul'da Başak Cengiz'i samurayla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Can Göktuğ B, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Şahsın, verdiği ifade ise kan dondurdu.
Ataşehir'de samuray kılıçlı dehşet! 1 aylık eğitim için Ankara'dan Ataşehir'e gelen mimar Başak C., Göktuğ B.’nin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Göktuğ B.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı ve genç mimara samuray kılıcı ile saldırdığı öğrenildi. İfadesi alınan saldırganın, birini öldürmeyi kafasına koyduğu kendisine direnmemesi için de bir kadını seçtiği öğrenildi.
Samuray kılıçlı saldırıda katledilen genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'a gittiği iş seyahati sırasında akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından samuray kılıçlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz için Ankara'da cenaze namazı kılındı.
İstanbul Ataşehir'e bağlı Barbaros Mahallesi'nde samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler : Başak Cengiz,cenaze töreni,haber,