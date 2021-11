Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'e bağlı Barbaros Mahallesi'nde bu sabah 28 yaşındaki mima Başak Cengiz, Can Göktuğ B. tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Şahsın, savcılıktaki ifadeleri ise kan dondurdu: Can Göktuğ B. "Maktule Başak'ı tanımıyorum. Olay tamamen benim evimde otururken mutsuzluğa kapılmam sonucunda gerçekleşti. Spor yaptıktan sonra eve gittim. İçime karamsarlık ve mutsuzluk çöktü. Kılıcı çantamı koydum ve sitenin önüne çıktım. Burada beklemeye başladım. Daha önceden tanımadığım ve hayatımda ilk defa gördüğüm bir kadın yürüyordu. Yolun karşısına geçip arkasından gittim. Kılıcı çantamdan çıkardım. Maktuleye kılıcı kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Pek sesi çıkmadı. Ardından evime döndüm. Kılıcı suyla temizledim. Daha sonra toz olması sebebiyle eşofmanımın altını değiştirdim. Başak'ın adını cinayetten sonra öğrendim. Şu an yaptığımdan çok pişamnım" dedi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"

Şüpheli, daha önce kesici aletlerle kimseye zarar vermediğini belirterek "Kılıcı internetten bir yıl önce satın almıştım. Daha önce uyuşturucu kullanıyordum ancak altı aydır içmedim. Yedi yıl önce bu sebepten 17 gün hastanede tedavi görmüştüm. Bunun dışında beş yıl önce de unutkanlık sebebiyle ilaç tedavisi gördüm. Son beş yıldır ise hiçbir hastaneye gitmedim. Bugün yeniden uyuşturucu kullandım. Cinayetten ötürü çok pişmanım" diye konuştu.

"NORMALDE BÖYLE BİRİ DEĞİLİM, BEN DE KENDİME ŞAŞIRDIM"

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan katil zanlısı “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Can Göktuğ B, makhemede ise "Sinirlerim ve moralim bozuktu, bir anlık öfkeyle yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olur diye Başak'ı seçtim. Kendisini tanımıyorum. Kılıcı dört kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra evime gittim. Üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım” ifadelerini kullandı.

"2-3 SENEDİR TEDAVİLERİ REDDEDİYOR"

Oğlunun avukatlığını yapan anne Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise “Ben şüphelinin annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmüyor. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu. Can Göktuğ B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

