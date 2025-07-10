Asırlardır değişmedi! En az 6 ay bekliyor, üretimi 5 bin tona ulaştı

Akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri, yüksek rakımlı yaylaları lezzetini olgunlaşma döneminde adeta içine hapsediyor. Asırlardır elleri süt kokan yöre kadınlarının emekleriyle sofralara geliyor. İşte tulum peynirinin 6 aylık serüveni...

Erzincan Tulum Peyniri Erzincan'ın özellikle tulum peyniri üretimiyle tanınan Tercan, Kemah, Refahiye ve Çayırlı ilçelerine bağlı yaylalarda, hayvanlar doğal meralarda besleniyor. Tabiattan gelen bu zenginlik, süt verimliliği ve lezzetine doğrudan yansıyor.

Üreticiler, burada elde ettikleri sütü, bölgeye has Kemah tuzu ve doğal şirden mayasıyla birleştirerek tulum peyniri üretimini gerçekleştiriyor.

Peynir üretimi, geleneksel tekniklere bağlı kalınarak yapılıyor. Süt, sağım sonrası kaynatılarak mayalanıyor ve pıhtılaştırılıyor.

Oluşan peynir kalıplar halinde tuzlanıyor ve bir süre dinlendiriliyor.

Ardından küçültülen peynir parçaları, hava almayacak şekilde deri tulumlara veya bidonlara basılıyor.

Bu yöntem, peynirin olgunlaşma sürecinde lezzetini daha yoğun bir şekilde kazanmasına imkan sağlıyor.

5 BİN TON TULUM PEYNİRİ

Erzincan Tulum Peynirinin karakteristik tadını alabilmesi için en az 6 ay süreyle serin ortamlarda olgunlaştırılması gerekiyor.

Bu süre boyunca peynir, hem dokusunu hem de kendine has aromatik lezzetini kazanıyor.

Erzincan'da yılda yaklaşık 5 bin ton civarında üretimi yapılan peynir, hem yurt içindeki sofralarda hem de yurt dışındaki tüketicilerle buluşuyor.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Erzincan Tulum Peyniri, sadece yöresel bir ürün olmanın ötesine geçerek uluslararası bir marka haline gelmiş durumda.

AB tescili, ürünün kalitesinin ve üretim yöntemlerinin güvence altına alındığını ortaya koyarken, Erzincan ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte piyasaya sürülmeye başlanan Erzincan tulum peyniri, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar birçok öğünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

TULUM PEYNİRİNİN FAYDALARI

Erzincan tulum peynirinin besin değeri açısından da pek çok faydası bulunuyor. Ancak uzmanlar tansiyon hastalarının içindeki tuz miktarına dikkat ederek tüketmesini tavsiye ediyor.

Tulum peynirinin faydaları kısaca şunlar: