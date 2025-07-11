Tekirdağ'da yollara halı serdiler! Belediyeye tepki yağıyor: Başka çare kalmadı

Yaz aylarında nüfusu katlanan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, tozdan ve çamurdan korunmak için ilginç bir çözüm buldu. Belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamayan mahalle sakinleri, sokaklara halı serip, uzun süredir yaşadıkları sorunları kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor.

Tekirdağ'ın yazlık ilçesi Marmaraereğlisi'nde yol çilesi yaşanıyor. Belediyeden yıllardır çözüm bekleyen Dereağzı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sokaklara halı sererek; kendi imkanlarıyla kışın çamurla, yazın ise tozla baş etmeye çalışıyorlar.

"SU, YOL, ELEKTRİK İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, "Burası yazın çok çamur, kışın çok toz oluyor. Bahar aylarında da çok ot oluşuyor. Su, yol, elektrik istiyoruz. İbrahim Bey ile birlikte buraya halı serdik. Bir nebze de olsa çamur ve toza karşı faydasını görüyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapabildik. Marmaraereğlisi Belediyesi'ne gittim, birkaç kez dilekçe verdim ama hiçbir çözüm olmadı. A partisi, B partisi fark etmeden kime müracaat ettiysem gelen olmadı" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

"YETKİLİLERDEN ARTIK ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Yıllardır aynı mahallede yaşayan İbrahim Lato, "2007 yılından beri burada oturuyorum. Maalesef kışın çamurdan, yazın tozdan dolayı buraya halı serdik. Başka çare kalmadı. Yetkililerden artık bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HALIDAN SONRA TAŞ DİZMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Dereağzı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları sorunların sadece yolla sınırlı olmadığını, altyapı ve üstyapının da yıllardır ihmal edildiğini dile getirdi. Vatandaşlar, çözüm bulunmazsa halıdan sonra taş dizmeyi bile düşündüklerini söyledi.