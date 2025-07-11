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Şarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şarköy&#039;de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı
Kazalar, Şarköy, Tekirdağ, Trafik Kazası, Sağlık, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden  çıkan otomobil dereye uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi Nuran Güner Batı Seddi Sokak'ta dün sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Ş.G.'nin (27) kullandığı 59 AAZ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

İTFAİYE KURTARDI

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Şarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı - 1. Resim

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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