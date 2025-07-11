Şarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi Nuran Güner Batı Seddi Sokak'ta dün sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Ş.G.'nin (27) kullandığı 59 AAZ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.
İTFAİYE KURTARDI
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.