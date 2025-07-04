İstanbul ve Tekirdağ'da 1 milyar TL'lik dev operasyon! 'Finans evi' adreslerinde çok sayıda gözaltı

İstanbul'da Esenler başta olmak üzere çok sayıda ilçede ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak olarak tabir edilen adreslerde 86 şüpheli yakalandı. Banka hesap analizlerinde yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1 milyar 2 milyon TL tutarında bir para trafiği olduğu tespit edildi. Oyunculardan elde edilen paraların üçüncü şahıslar adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Esenler ilçesi başta olmak üzere İstanbul’da çok sayıda ilçede ve Tekirdağ’da farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evlerini tespit eden siber polisi, geniş çaplı çalışma başlattı.

FİNANS EVİ ADRESLERİNE OPERASYON

Lüks sitelerde ve villalarda "finans evi" olarak tabir edilen ikametlerde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri anlaşılan 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ikamet ve iş yeri aramalarında 3 tabanca, 20 kilogram uyuşturucu madde, 7 lüks saat, 1 milyon 48 bin 650 TL para, 94 telefon, 108 sim kart, 24 dizüstü bilgisayar, 12 hard disk, 5 ofis telefonu ve 5 hafıza kartı ile materyaller ele geçirildi.

BAHİS PARASI BANKA HESAPLARI VE KRİPTO CÜZDANLARA AKTARILIYOR

Şüphelilerin, yasadışı bahis evlerinde vardiyalı olarak çalıştıkları, bahis sitelerine entegre panelleri yönettikleri, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü şahıslar adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı. Ayrıca söz konusu evlerde farklı şahıslara ait cep telefonları ve GSM hatlarının kullanıldığı, şüphelilerin aralarında kod adlarıyla iletişim kurdukları ve bahis içerikli konuşmalar yaptıkları öğrenildi.

SUÇ GELİRİNE YASAL GÖRÜNÜM İÇİN GALERİ AÇMIŞLAR!

Çeteye yönelik yapılan araştırmalarda, banka hesap analizlerinde yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1 milyar 2 milyon TL tutarında bir para trafiği olduğu, elde edilen suç gelirleriyle 5 araç satın alındığı ve söz konusu gelirlere yasal görünüm kazandırmak amacıyla galeri adı altında iş yeri açıldığı tespit edildi.