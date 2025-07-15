Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türk hava sahasında uçuş rekoru! Günlük 6 bin 110 uçuş

Türk hava sahasında uçuş rekoru! Günlük 6 bin 110 uçuş

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk hava sahasında uçuş rekoru! Günlük 6 bin 110 uçuş
Uçak Trafiği, Rekor, Türkiye, Havayolu, EUROCONTROL, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk hava sahası adına yeni bir rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldığını, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle toplam uçak trafiği rekorunun kırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin, üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde iki yeni rekora imza atıldığını duyurdu.

Türk hava sahasında uçuş rekoru! Günlük 6 bin 110 uçuş - 1. Resim

URALOĞLU REKORU AÇIKLADI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 27 Nisan 2025'teki 1729 uçuşu geride bıraktıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

13 Temmuz'da, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 12 Temmuz'da, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla, 15 Haziran 2024'teki 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik.

Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TRT'den boykot çağrısı sonrası kovulmuştu! Aybüke Pusat'ın yeni projesi belli oldu: Dikkat çeken kanal...Ölüm, genç hemşireyi nöbette yakaladı! Sebebi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güvercin gübresiyle besleniyor, günlük 600 kilogram toplanıyor! Hasat, kasım ayına kadar sürecek - YaşamGüvercin gübresiyle besleniyor, günde 600 kilo toplanıyorYiyen herkes zehirlendi! Düğün pastası 60 kişiyi hastanelik etti... "Çok mahcup olduk" - YaşamDüğün pastası zehir saçtı!Kene korkusundan gidemiyorlar! Doğanın gözleri sessizliğe büründü - YaşamDoğanın gözleri sessizliğe büründü"Çok daha tehlikeli ve ölümcül!" Şap hastalığına karşı kritik uyarı... - Yaşam"Çok daha tehlikeli ve ölümcül!"Mücadele timleri iş başında! Bursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladı - YaşamBursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladıZeytin değil zehir! Uzmanlar korkunç sonuçla karşılaştı, araştırma derinleştirildi - YaşamZeytin değil zehir! Uzmanlar korkunç sonuçla karşılaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...