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HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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HAKMAR ve TATBAK&#039;ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul emniyeti FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen şafak operasyonuyla HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Hakmar ve Tatbak'ın sahibi kim merak ediliyor.

İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi ile örgütün kuryesi olarak faaliyet gösteren ihraç polis memuru ve  24 şüpheli gözaltına alındı. Hakmar ve Tatbak sahibi kim araştırılıyor. 

HAKMAR VE TATBAK'IN SAHİBİ KİM?

HAKMAR ve TATBAK, Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesiyle faaliyet gösteren zincir marketlerdir.

TATBAK tatlı ve unlu mamuller sektöründe tanınmış bir marka olarak öne çıkıyor. HAKMAR ise özellikle İstanbul ve çevresinde geniş bir müşteri kitlesine sahip. 

HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı - 1. Resim

İki markanın sahibi Z.D'nin operasyon kapsamında, şirketleri örgütsel para transferlerinde kullandığı ve FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı tespit edildi.

HAKMAR’ın Sancaktepe’deki genel müdürlük binasında yapılan aramalarda, örgütsel toplantıların yapıldığına dair kanıtlar bulundu. Özellikle yüksek güvenlikli, şifreli kapılarla korunan odalar dikkat çekti.

HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı - 2. Resim

Z.D'nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlarla hareket ettiğini ve HAKMAR Şirketler Grubu’nu, “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gibi gerekçelerle örgüte kaynak aktarmak için kullandığı ortaya çıktı. 

FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati besleyen kişileri HAKMAR bünyesinde istihdam ettiği belirlendi. 

HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı - 3. Resim

HAKMAR VE TATBAK'A NEDEN KAYYIM MI ATANDI, NEDEN?

HAKMAR ve TATBAK’a, FETÖ’nün finansal yapılanmasına destek sağladıkları gerekçesiyle kayyım atandı. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonunda, bu zincirlerin sahibi Z.D'nin de aralarında bulunduğu FETÖ’ye finansman sağladığı tespit edildi. Şirketlerin örgütsel faaliyetlerde kullanıldığına dair bulgular, kayyım atanmasını gerektirdi.

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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