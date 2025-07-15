CHP'li belediyede altyapı alarmı! Caddeler göle döndü... "Alternatif bulamıyoruz"

CHP'li Edirne Belediyesi'nde taşan patlayan 400'lük ana boru, kentteki birçok cadde ve sokağı adeta göle çevirdi. Vatandaş alternatif yollar üretmekte çaresiz kaldı. Kuryelik yapan Hakan Özkan, suyun motoruna zarar verdiğini belirterek, "Ayaklarımız bu yaz günü sırılsıklam oldu. Motorumuz su aldığında bozuluyor" dedi.

CHP'li Edirne Belediyesi'nde altyapı adeta alarm veriyor.

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Huzurevi Caddesi üzerinde içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza, şehrin önemli arterlerinden Atatürk Bulvarı'nı adeta göle çevirdi.

ARAÇLAR İLERLEYEMİYOR

Patlayan 400'lük ana borudan çıkan su, caddeleri kapladı. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte büyük zorluk yaşadı.

Özellikle yaya geçitleri ve trafik ışıklarının bulunduğu bölgelerin tamamen sular altında kalması nedeniyle, yayalar alternatif yollar aramak zorunda kaldı. Yaşanan durum, hem sürücülerin hem de vatandaşların tepkisini çekti.

"HER HAFTA MOTOR YAPTIRIYORUZ"

Kuryelik yapan Hakan Özkan, suyun motoruna zarar verdiğini belirterek, "Ayaklarımız bu yaz günü sırılsıklam oldu. Motorumuz su aldığında bozuluyor. Yollar bozuk, haftada bir motor yaptırıyoruz. Artık çözüm bulunması lazım. Dört senedir buradayım, her sene aynı manzara. Bu kuraklıkta suyun böyle boşa aktığını görmek çok üzücü" dedi.

"EVDE SUYU TASARRUFLU KULLANALIM DİYE UĞRAŞIYORUZ, BURADA SU SOKAĞA SAÇILIYOR"

Vatandaşlardan Zehra Karabulut ise işe geç kaldığını belirterek, "Adım atacak yer yok, paçalarımıza kadar ıslanıyoruz. Üstelik hasta olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gerçekten rezalet. Evde suyu tasarruflu kullanalım diye uğraşıyoruz, burada su sokağa saçılıyor. Demek ki bu kadar zenginiz" ifadelerini kullandı.

"EDİRNE BELEDİYESİ BU SORUNU ÇÖZEMEZ"

Bir başka vatandaş Bekir Akkaya ise altyapı problemlerinin belediyenin çözebileceği boyutu aştığını savunarak, "Bu akşam şunu gördüm, Edirne'nin altyapı sorununu Edirne Belediyesi çözemiyor. Bu sorun artık belediyenin kabiliyetini aşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı'na kurakçıl peyzaj çalışması yapıldı, su tasarrufu için. Şimdi ise bir yıllık sulama suyunu şu an burada kaybediyoruz. Boşa kürek çekiliyor" diye konuştu.

SU KESİNTİSİ UYARISI GELDİ

Edirne Belediyesi yetkilileri, patlayan borunun 400'lük ana taşıyıcı hat olduğunu belirterek, arızanın giderilmesi sürecinde bazı mahallelere geçici süreyle su verilemeyeceğini açıkladı. Yaklaşık iki saat boyunca boşa akan suya belediye ekipleri tarafından müdahale edilirken, hasarın onarılması için yoğun çalışma başlatıldı.