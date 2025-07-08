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Ülkemizde çok nadir görülüyor, 'karasıyla' dikkat çekiyor! Bir anda ortaya çıktı, hemen ilgi odağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Doğa, Hayvan, Kuş, Kastamonu, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ülkemizde çok nadir görülen ve 'karasıyla' kendine hayran bırakan kara leylek, Kastamonu'da ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, çay yatağında kuş gözlemi yaptığı sırada kara leylek gördü. Bir süre kuşu gözlemleyen Şenol, daha sonra türü görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Kastamonu'da, doğa ve hayvanseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda kuş gözlemi yaptığı sırada kara leylek gördü. Bir süre kuşu gözlemleyen Şenol, daha sonra türü görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Ülkemizde çok nadir görülüyor, 'karasıyla' dikkat çekiyor! Bir anda ortaya çıktı, hemen ilgi odağı oldu - 1. Resim

'KARASIYLA' KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Şenol, farklı zaman dilimlerinde yaptığı gözlemlerde dişi ve erkek kara leyleği fotoğrafladığını söyledi.

Türkiye'deki nadir türlerden biri olan kuş türünü son yıllarda Abana'da da görmeye başladıklarını anlatan Şenol, "Mayıs sonu gibi bu türü Abana'da görmeye başladık. Çay yatağına yakın ormanlık alanda yuvalarının olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 2 ay ilçede durup ağustos ayı itibarıyla göç yolculuklarına devam ediyorlar. Ezine Çayı'ndaki ıslah çalışmaları tamamlandığında kara leylekler burada daha çok ürüyerek varlığını sürdürecek." dedi.

Ülkemizde çok nadir görülüyor, 'karasıyla' dikkat çekiyor! Bir anda ortaya çıktı, hemen ilgi odağı oldu - 2. Resim

Şenol, bölgede kara leyleklerin görülmesinin kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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