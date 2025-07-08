Tüm emekler yok edildi, tonlarca ürün zarar gördü! "Fatura geciktiğinde hemen icraya veriyorlar, şimdi biz şikayetçiyiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 20:57 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 21:12 - Güncelleme:

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Samsun'da üreticiyi su taşkınları vurdu. Tütün tarları, domates, mısır, arpa ve buğday ürünleri, su taşkınları sonucu adeta yok oldu. Üreticiler duruma isyan etti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir grup üretici, "Zararımız çok büyük, mağduruz. Biz Sulama Birliğine olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde su taşkını Örencik Mahallesi’nde tüm tarlaları ve ürünleri etkiledi. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90’ı sular altında kalarak belirli miktarda maddi zarar meydana geldi. ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜN SULAR ALTINDA KALDI Su taşkını hakkında tarla sahiplerinden Örencik Mahallesi üreticilerinden Mustafa Kurd, Semra Kurd ve mahalle sakinlerinden üretici Sevgi Suzan ile diğer üreticiler konuya ilişkin açıklama yaptı. İlgili Haber Bir ağaçtan yılda 7 defa meyve alınıyor! Türkiye ve dünyadan sipariş yağıyor Üreticiler, şu ifadeleri kullandı: Tütün tarlamız, domates, mısır, çeltik, arpa ve buğday tarlalarımız sular altında kaldı. Torunlarımızın, ailemizin geleceği ve ekonomileri için çiftçilik yapıyoruz. 8 tona yakın arpa ve buğday kurutmaya koyduk. Hepsi sular altında kaldı. "BİZİ HEMEN İCRAYA VERİYORLAR, ŞİMDİ BİZ ŞİKAYETÇİYİZ" Üreticiler, "Örencik Mahallesi’nde Sulama Birliği kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu su taşkını meydana gelmiştir. Köylünün emeği heba oldu, tonlarca ürün zarar gördü. Tonlarca ürün zarar görürken, çiftçiler hem maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Biz Sulama Birliğine olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz. Zararımızı karşılasınlar. Çok mağduruz" diye tepki gösterdiler.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş