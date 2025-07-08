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Tüm emekler yok edildi, tonlarca ürün zarar gördü! "Fatura geciktiğinde hemen icraya veriyorlar, şimdi biz şikayetçiyiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüm emekler yok edildi, tonlarca ürün zarar gördü! &quot;Fatura geciktiğinde hemen icraya veriyorlar, şimdi biz şikayetçiyiz&quot;
Samsun, Taşkın, Tarım, Üretici, Zarar, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da üreticiyi su taşkınları vurdu. Tütün tarları, domates, mısır, arpa ve buğday ürünleri, su taşkınları sonucu adeta yok oldu. Üreticiler duruma isyan etti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir grup üretici, "Zararımız çok büyük, mağduruz. Biz Sulama Birliğine olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde su taşkını Örencik Mahallesi’nde tüm tarlaları ve ürünleri etkiledi.

Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90’ı sular altında kalarak belirli miktarda maddi zarar meydana geldi.

Tüm emekler yok edildi, tonlarca ürün zarar gördü! "Fatura geciktiğinde hemen icraya veriyorlar, şimdi biz şikayetçiyiz" - 1. Resim

ÇEŞİT ÇEŞİT ÜRÜN SULAR ALTINDA KALDI

Su taşkını hakkında tarla sahiplerinden Örencik Mahallesi üreticilerinden Mustafa Kurd, Semra Kurd ve mahalle sakinlerinden üretici Sevgi Suzan ile diğer üreticiler konuya ilişkin açıklama yaptı.

Üreticiler, şu ifadeleri kullandı:

Tütün tarlamız, domates, mısır, çeltik, arpa ve buğday tarlalarımız sular altında kaldı. Torunlarımızın, ailemizin geleceği ve ekonomileri için çiftçilik yapıyoruz. 8 tona yakın arpa ve buğday kurutmaya koyduk. Hepsi sular altında kaldı.

Tüm emekler yok edildi, tonlarca ürün zarar gördü! "Fatura geciktiğinde hemen icraya veriyorlar, şimdi biz şikayetçiyiz" - 2. Resim

"BİZİ HEMEN İCRAYA VERİYORLAR, ŞİMDİ BİZ ŞİKAYETÇİYİZ"

Üreticiler, "Örencik Mahallesi’nde Sulama Birliği kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu su taşkını meydana gelmiştir. Köylünün emeği heba oldu, tonlarca ürün zarar gördü. Tonlarca ürün zarar görürken, çiftçiler hem maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Biz Sulama Birliğine olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz. Zararımızı karşılasınlar. Çok mağduruz" diye tepki gösterdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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